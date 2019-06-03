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Ortaca’da Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Ortaca’da vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:42
Ortaca’da Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Ortaca’da vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.


Ramazan Bayramı tatili süresince yoğun trafik akışının olması beklenen Ortaca’da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri özellikle ilçe girişi ile turistik Dalyan ve Sarıgerme’ye ulaşımı sağlayan yollarda denetimlerini sürdürüyor. Ekipler sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıyor.


Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan’la uygulama noktalarında sürücüleri bilgilendirdi. Kaymakam Erdoğan, ülke genelinde çeşitli sloganlarla trafik güvenliğine dikkat çekildiğini anımsattı.


Sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtan ve uyarılarda bulunan Kaymakam Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada; “İlçemizde de trafik güvenliğine yönelik yoğun bir şekilde uygulamalar yapılıyor. Hem can hem mal kaybını en aza indirmeye yönelik bu uygulamalar çok önemli. İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz bayram öncesi ve bayram süresince denetimlerini sürdürecek. Yaz sezonunda da denetimler devam edecek. Vatandaşlarımıza konuyla ilgili broşürler dağıtıyoruz ve gerekli uyarılarımızı, hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için arkadaşlarımız görev başında. Bayram bitiminde de faaliyetlerimiz devam edecek. İlçemizi ve ilimizi ziyaret eden tüm misafirlerimizin ve halkımızın bayramı kutlu olsun. Herkesin huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.” dedi.


Çocuklar kural ihlallerini karneye işleyecek


Polis ve Jandarma ekipleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" vererek ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini istedi.


Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran’a kadar Twitter’dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi öğrenci, bisikletle ödüllendirilecek.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:42
  1. doğa

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