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Ortaca’da öğrencilere hukuk ve adalet konferansı

Ortaca’da öğrencilere hukuk ve adalet konulu konferans verildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
Ortaca’da öğrencilere hukuk ve adalet konferansı

Ortaca’da öğrencilere hukuk ve adalet konulu konferans verildi.


Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık, Hakim Davut Akkuş ile Cumhuriyet Savcısı Tuba Güntekin, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Türkiye’de adalete daha iyi erişim için koruyucu hukuk uygulamalarının geliştirilmesi” projesi kapsamında Ortaca Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.


Konferansın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, kuralın olmadığı yerde kaosun oluşacağını belirterek, hukuk ve adalet dersinin seçmeli ders olarak müfredata girdiğini aktardı.


Başsavcı Hüseyin Onur Altınışık, konferansta yaptığı konuşmada, hedeflerinin çocuklara adalet duygusunun önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.


Altınışık; “Adalet Bakanlığımızın talimatı üzerine ilköğretim 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerimizde seçmeli hukuk ve adalet dersi ile ilgili farkındalık oluşturulmasına yönelik hazırladığımız program kapsamında öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Program kapsamında adalet sistemimiz, Hakim ve Cumhuriyet Savcılığı meslekleri ile temel hukuk konularında öğrencilere bilgiler aktarıyoruz.” ifadelerini kullandı.


Program ile amaçlanan temel hedeflere değinen Başsavcı Altınışık; “Öğrencilerimize hukuk okuryazarlığı becerileri kazandırmayı, hukuk ve adalet bilincinin erken yaşlarda gelişmesini hedefliyoruz. Ayrıca öğrencilerin koruyucu hukuk uygulamaları kapsamında hukuki sorunları ele alma, haklarını bilme ve haklara eşlik eden sorumlulukları tanıma, haklarını arama ve adalete erişim konularında yeterlilik geliştirmelerini amaçlıyoruz. Adalet sistemi ve uygulayıcılarını tanımayı hedefleyen bu seçmeli derse ilişkin farkındalık oluşturmak ve yargı erkinin bir faydası olarak üzerimize düşen desteği sağlamak istiyoruz.” dedi.


Bu kapsamda okullara ve öğrencilere katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Altınışık, programı hayata geçirenlere şükranlarını sunduğunu da sözlerine ekledi.


Konferansa, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık, Hakim Davut Akkuş, Cumhuriyet Savcısı Tuba Güntekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
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