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Ortaca’da çocuk istismarına tepki

Ortaca’da, sosyal medya üzerinden haberleşip bir araya gelen bir grup kadın, çocuk istismarını protesto etti.

26 Nisan 2019 Cuma 22:21
Ortaca’da çocuk istismarına tepki

Ortaca’da, sosyal medya üzerinden haberleşip bir araya gelen bir grup kadın, çocuk istismarını protesto etti.


Dalyan Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda Saadet Metin ve kardeşlerinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde “Artık yeter, sessiz kalma”, “Çocuk susar, sen susma”, “Çocuk bedenime dokunma”,“Koruma, aklama, yargıla”, “Çocuğuma dokunma” yazılı dövizler taşıdı.


Grup, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde beş yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına tepki gösterdi.


Saadet Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, her alanda önceliğin çocuklar olması gerektiğini belirtti.


Küçükçekmece yaşanan olayın adeta bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyen Metin; “Pedofilinin ne kadar büyük bir sorun olduğunu tekrar gördük. Medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla çocuklara yönelik istismar hızla arttı. Bunu çaresiz seyrediyoruz. Küçükçekmece’de yaşanan olayın ardından insanlığımdan utandım. O gün anne babalar çocuklarına sahip çıkmak için sokağa çıktılar. Bizde sokağa çıkarak çocuk istismarına tepki göstermek için sosyal medyadan çağrı yaptık ve toplandık. Yeter artık diyoruz.” diye konuştu.


Protestoya bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri de katılarak destek verdi.


Gruptakiler açıklamaların ardından dağıldı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 22:21
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