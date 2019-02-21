Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan görevine başladı Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan, emniyet müdürü Hüseyin Başkan, göreve başladı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan, emniyet müdürü Hüseyin Başkan, göreve başladı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Cemil Emre Süel’in, Fethiye’ye atanması ile boşalan ilçe emniyet müdürlüğü görevine getirilen 3. sınıf emniyet müdürü Hüseyin Başkan, görevine başladı.

Emniyet Müdürü Başkan, ilçenin huzur ve güveni için çalışacaklarını söyledi.

Başkan, son olarak Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü görevini yürütmekteydi. Emniyet Müdürü Başkan, 2004-2008 ve 2010-2017’de Ortaca İlçesinde görev yapmıştı.

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