0553 313 94 23

Ortaca - Dalyan yolu 2. etap çalışması başladı

2017 yılı programı kapsamında Ortaca-Dalyan güzergâhındaki yaklaşık 9 kilometrelik ve Atatürk Bulvarı’nın bir kısmının asfaltlamasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2.

28 Haziran 2019 Cuma 15:07
Ortaca - Dalyan yolu 2. etap çalışması başladı

2017 yılı programı kapsamında Ortaca-Dalyan güzergâhındaki yaklaşık 9 kilometrelik ve Atatürk Bulvarı’nın bir kısmının asfaltlamasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2. Etap olan Atatürk Bulvarı ve Ortaca-Dalyan arasındaki 2 bin 400 metrelik yolun asfaltlamasına başladı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “2017 yılında 1. Etabı Ortaca ilçemizin merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı’nda ve Ortaca İlçemizden Dalyan mahallemize kadar olan yol güzergâhında asfaltlama çalışması ve bisiklet yolu çalışmaları gerçekleştirildi. 2. Etabı olan Atatürk Bulvarı ile Dalyan yolu arasındaki 2 bin 400 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yolda havaların ısınması ile sıcak asfalt çalışması başladı. Şu anda yol tek yönlü olarak trafiğe açık durumda, çalışmalarımızı yaklaşık 5 günlük bir süre zarfında bitirerek turizm açısında önemli olan bu yolumuzu tekrardan aktif hale getirmeyi planlıyoruz” denildi.


Çalışmaları yakından takip eden Dalyan Muhtarı Osman Demir, “Yollarımızın yenilenmesi ile ilgili büyükşehir belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor. Bugünde yarım kalan bir yerimiz vardı. Bu çalışmada yapılıyor. Bu yol turizm açısından önemli bir yol. Trafik yoğunluğun olduğu bir yol.Yapılan hizmetlerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederiz” dedi.


Vatandaşların güvenli ve modern ulaşım ağlarıyla sevdiklerine ulaşmasını istediklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini, Ortaca Dalyan arasındaki yolunda en kısa sürede yenilenen yüzü ile vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu
    1. Eski başyaver Özdaban için istenen..
    2. Hong Kong’da göstericiler G20..
    3. OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı..
    4. Diyanet Gençlik Merkezi eğitime başladı
    5. Beyşehir’de Uluslararası Fotoğrafçılar..
    6. GETHAM’da sıra dışı etkinlik
    7. Denizlili taekwondo sporcusu Türkiye..
    8. 7’den 70’e herkes yüzme öğrenebilecek
    9. AFAD’tan Vali Soytürk’e ziyaret
    10. Ankara ile Makedonya arasında gönül..
    11. Sinemalarda yeni dönem! 1 Temmuz’da..
    12. Başkan Orkan,LGS Şampiyonu Dağ’ı..
    13. Türkiye’de ilk kez halk oyunları..
    14. Minik kalplerin saçları umut oldu
    15. Mississippi taşkınlarının hasar..
    16. Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na..
    17. Kızıl Kaplan otu koruma altında
    18. Çin'den ABD Ulusal Savunma Yetki..
    19. Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası..
    20. Toroslar Belediyesi, vatandaşa..
    21. Başsavcı İlhanoğlu’ndan TTSO’ya veda..
    22. Siirt’te tarım aracı devrildi: 2 yaralı
    23. Sultan I. Murad Han savaş meydanını..
    24. Edirne'de 525 düzensiz göçmen..
    25. Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı..
    26. İDO'dan büyük adım! Yeni seferler..
    27. Siirt'te yaralı kartal tedavi altına..
    28. Bakan Selçuk, Niğde’de öğretmenlerle..
    29. Eski karısını barışmadığı için öldürmüş
    30. İzmir'de taklit ürün operasyonu
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı