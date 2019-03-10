Ortaca Belediyespor: 0 - Kepez Belediyespor: 3 Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 21’inci hafta mücadelesinde Ortaca Belediyespor, Antalya temsilcisi Kepez Belediyespor’u konuk etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 21’inci hafta mücadelesinde Ortaca Belediyespor, Antalya temsilcisi Kepez Belediyespor’u konuk etti. Karşılaşma Kepez’in 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 15: Peter’ın ara pasında Batuhan savunma arkasına hareketlendi. Ceza sahası içinde Batuhan Günay’ın sert vuruşunu, kalesinden çıkıp açıyı daraltan Murat çıkardı. Pozisyonun devamında Peter’ın vuruşu Kepez defansında kaldı.

Dakika 20: Gol arayan Ortaca baskısını arttırdı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde karambol oluştu. Kaleye arkası dönük topu önünde bulan Melih’in vuruşunu kaleci Murat çıkardı. Bir dakika sonra gelişen atakta Kepez kalecisi Murat yine pozisyonu engelledi.

Dakika 30: Ortaca sakatlık nedeniyle erken oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Batuhan Demir oyundan çıkarken, Furat oyuna dahil oldu.

Dakika 42: Ortaca, ceza sahası önünde Melih’in düşürüldüğü pozisyonda serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Ömür’ün vuruşunu Kepez kalecisi Murat, kornere çeldi.

Dakika 45: Ani gelişen Kepez atağında Yusuf kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluştu. Yusuf’un ceza sahası dışından sert vuruşuna Ortaca kalecisi Mahmut iyi uzandı. Oyun korner atışı ile devam etti.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

Dakika 50: İkinci yarının başında Kepez ataklarını sıklaştırdı. Engin ceza sahası içinde topa buluştu vuruşunu Mahmut çıkardı. Boşta kalan topu Muhsin kornere attı.

Dakika 68: Kepez öne geçti. Yusuf, sağ kanattan önüne atılan topa hareketlendi. Çizgiden içeri ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Serdar’ın bekletmeden vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

Dakika 80: Ortaca defasının hatasını değerlendiren Enes farkı ikiye çıkardı. Defansın sektirdiği topa hareketlenen Enes kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-2

Dakika 90+2: Oyuna son dakikalarda giren İbrahim farkı üçe çıkardı. İbrahim ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

Karşılaşma Kepez’in 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Ortaca

Ortaca Belediyespor: Mahmut, Peter, Süleyman, Mustafa (Semih) Ömür, Batuhan Demir (Furat) Melih, Batuhan Günay, Muhsin, Sergen (Yavuz) Hüseyin

Kepez Belediyespor: Murat, Şükrü, Sercan, Mahmut, Hasan, Erdinç, Yusuf (Furkan) Serdar, Emrah, Enes (Onur) Engin (İbrahim)

Sarı kart: Melih (Ortaca) Erdinç, Engin, Yusuf, Enes (Kepez)

Goller: Serdar, Enes, İbrahim (Kepez)

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