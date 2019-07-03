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Orta refüje çıkarak takla atan araçta 4 kişi yaralandı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında aralarında iki kız kardeşin bulunduğu 4 kişi yaralandı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 01:41
Orta refüje çıkarak takla atan araçta 4 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Burhanettin Çolak (58) yönetimindeki 25 LC 342 plakalı kamyonet araç, üniversite kavşağı ile Kazım Karabekir Stadyumu arasındaki yolda, orta refüje çıktıktan sonra ağaca çarpıp takla atarak karşı şeride düştü.

Kazada, sürücü Çolak ile araç içerisinde bulunan B.K. (16) ile kardeşi Ş.K. (13) ve P.B.A. (17) yaralandı.

Sürücü, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yararlılar ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan B.K'nin durumunun ağır, diğerlerinin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde araç içerisinden düşen alkol şişeleri bulunurken, sürücü Çolak'ın yapılan testlerde alkollü olduğu tespit edildi.

Kazada, takla atan aracın ön camı yaklaşık 15 metre uzağa fırladı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 01:41
  1. 4 Yaralı
  2. Erzurum
  3. trafik kazası

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