’Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’ Bafra’ya nefes aldıracak

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi’nin ilçeye nefes aldıracağını söyledi.

Başkan Kılıç, söz konusu proje üzerinde Haziran 2018 tarihinden itibaren hassasiyetle çalıştıklarını belirterek, “Bu alanda uzmanlığı olan pek çok kişiden görüş aldık. Amacımız, işletmelerimizin, mahalle aralarında ya da merdiven altlarında değil de çalışmalarını daha sağlıklı ortamlarda yapabileceği, istihdam sayılarını artırabileceği yerler oluşturmak adına başlattığımız çalışmalar kısa sürede meyvesini verdi. Bu proje Bafra’mızın yüz akı olacak, ilçeye nefes aldıracak” dedi.

“Hiç bir esnafımız mağdur olmayacak”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç şöyle devam etti:

“Günümüz şartlarından yola çıkarak, şehir merkezinde imalat yaparken zorlanan fakat organize sanayiye kadar da gidemeyecek kadar da büyüyemeyen esnaflarımızın orta ölçekli bir imalat bölgesinde olması için bu projeyi oluşturduk. İçeriğinde sosyal alanlar, endüstri okul alanı, belediye hizmet alanı, otoparkı ve benzin istasyonu yer alan geniş kapsamlı proje olacak şehir planlamacı ve haritacı arkadaşlarımız uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyor. Elbette ki orası hazırlandığında mevcut alanın kapanacağı yönünde ortaya çıkacak doğru değil. Hiçbir esnafımızı mağdur etmeden şehir merkezini birçok alanda rahatlatmak istiyoruz.”

“Şehrin ekonomik etkinliği için önemli”

Şehirlerde ekonomik etkinliği sağlamak, alt yapı ve hizmet kalitesini artırmak düşüncesinde olduklarını ifade eden Hamit Kılıç, “Çevresel maliyetleri azaltmak amacıyla yapılan yatırım ve düzenlemeler, katma değeri yüksek yeni sektörlerin gelişmesine imkân vermekte, bu gelişme, şehirleşme sürecini büyüme ve kalkınma politikalarıyla bütünleştirebilen ülkeler için önemli fırsatlar sunmaktadır” diye konuştu.