0553 313 94 23

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin anlaşmadan resmen çekildiğini duyurdu

02 Ağustos 2019 Cuma 14:22
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesi

ANKARA (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) bugün resmen çekildiğini açıkladı.

Bakanlık yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin 8 Aralık 1987'de imzalanan INF için Rusya'nın sürekli anlaşmayı ithal ettiği gerekçesiyle 6 ay önce çekileceğini duyurduğu hatırlatıldı.

ABD'nin anlaşmanın 15. maddesi uyarınca çekilmesinin, "Rusya'nın uygun olmayan SSC-8 veya 9M729 adlı yerden fırlatma orta menzilli füze sistemini yok ederek anlaşmaya tam şekilde riayet etmekte başarısız olmasından" kaynaklandığı iddia edilen açıklamada, anlaşmanın sona ermesinden Rusya'nın sorumlu olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"2000'li yılların ortasından bu yana, Rusya uyumsuz füzesini geliştirdi, üretti, test etti ve birden çok müfrezesini sahaya konuşlandırdı. ABD, endişelerini Rusya'ya ilk olarak 2013'te aktardı. Rusya, akabinde, sistematik olarak ABD'nin kendisini anlaşmaya itaate yönelik çabalarını 6 yıl boyunca reddetti. ABD, NATO üyelerinin tam desteğiyle, Rusya'nın anlaşmayı esastan ihlal ettiğine karar verdi ve anlaşmanın yükümlülüklerini askıya aldı. Son altı ayda ABD, Rusya'ya riayetsizliğini düzeltmek için son bir fırsat tanıdı. Rusya, önceki yıllarda olduğu gibi, anlaşma yükümlülüklerine uymak yerine füzelerini elinde tutmayı tercih etti."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün INF'nin resmen sona erdiğini duyurmuştu.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:22
  1. ABD
  2. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kazıcı göreve başladı
    1. Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü..
    2. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Emin..
    4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    5. Rusya, INF Anlaşması’nın sonlandığını..
    6. Yusuf Kaplan’dan eğitimde millileşme..
    7. Kaçak tur satışı yapanlara göz..
    8. El emeği ürünler her cumartesi..
    9. Ahmet Ağaoğlu: "Lille’in Yusuf Yazıcı..
    10. Kırsal kalkınma destekleri başladı
    11. Bu cezaevinde her şey organik
    12. Başkan Altay’dan yanan silah..
    13. Almanya'dan Çin'e motosikletle..
    14. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    15. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler..
    16. Hatay’da 10 düzensiz göçmen yakalandı
    17. Ağrı’da kurban kesim ücretleri belli..
    18. Büyük davalar, büyük çilelerle kaimdir
    19. İGA'dan açıklama
    20. MHP İl Başkanı Karataş, sendika..
    21. Özel sporcu Muhsine Gezer'den altın..
    22. Gaziantep gastronomisi Gastroantep..
    23. Robert Kennedy'nin torunu 22 yaşında..
    24. Eğirdir’de turizm hareketliliği
    25. Hayır için verilen para geri alınır mı?
    26. Boris Johnson ülkesinde ilk darbeyi..
    27. ÖTO üyelerinin sorunları Soyer’in..
    28. İlahiyatçı Emin Işık son yolculuğuna..
    29. Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
    30. Mersin'de yaralı sincap tedaviye alındı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin