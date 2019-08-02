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Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın resmen sona erdiğini açıkladı

02 Ağustos 2019 Cuma 12:20
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesi

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Aralık 1987'de imzalanan INF'nin, ABD'nin inisiyatifiyle bugün resmen sona erdiği bildirildi.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:20
  1. ABD
  2. INF
  3. Rusya

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