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Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "INF'nin sona ermesiyle birlikte Avrupa'nın bir parçasının güvenliği kayboldu"

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:39
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesi

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sona ermesiyle birlikte Avrupa'nın bir parçasının güvenliğinin kaybolduğunu bildirdi.

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir nükleer silahlanma yarışını engellemek için silahsızlanma ve silah kontrolü kurallarına karar vermenin başarılması gerektiğine inandığını belirterek, ''Şimdi karşılaştığımız zorluklar anlaşmanın sona ermesiyle arttı. Artık bu zorluklar Avrupa ile de sınırlı değil.'' ifadesini kullandı.

Soğuk Savaş döneminin zirvesinde, ABD ve Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki nükleer orta menzilli füze konusunda silahsızlanmayı kabul ettiklerini hatırlatan Maas, ''INF'nin sona ermesiyle birlikte Avrupa'nın bir parçasının güvenliği kayboldu.'' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin gündeme gelmesini sağladıklarını kaydeden Heiko Maas açıklamasında, ''21. yüzyılda küresel silahsızlanma mimarisini güçlendirmek için itici kuvvet vermek istiyoruz. Bu eski tarz düşünce ve güvensizliklerin üstesinden gelmeye yardımcı olur. Güven ancak kesin anlaşmalarla sağlanabilir. Bu yüzden sorumlu olan herkes katkıda bulunmalıdır.'' ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın INF Antlaşması’nı kurtarma noktasında gerekenleri yapmadığı için üzgün olduklarını vurgulayan Maas, Rusya ve ABD'ye Stratejik Silah Azaltma Antlaşması'nı (START) küresel silahlanmanın kontrolü çabalarının temel taşı olarak muhafaza etmeleri çağrısında bulundu.

Alman Dışişleri Bakanı ayrıca açıklamasında, Çin gibi nükleer bir gücün de artık silahlanmanın kontrolü alanında daha fazla yükümlülük altına girmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu ülkenin artık Soğuk Savaş döneminden farklı olarak dünyada daha fazla ağırlığı olduğunu vurguladı.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:39
  1. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  2. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF)

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