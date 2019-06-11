Orta Mahallede çalışma öncesi inceleme

Bartın Belediyesi Orta Mahalle Hendekyanı Caddesi’nde yeni bir ödeme noktası ve muhtarlık bürosu yapmak üzere çalışmalara başladı.

Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç, Necmi Balık ve daire müdürleri çalışmaların yapılacağı alanlarda incelemede bulundu. Orta Mahalle Muhtarı Atınç Günsal’ında hazır bulunduğu incelemede yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ödeme noktaları artıyor

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “ Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda mahallelerimize su, emlak, ilan reklam, vergi ödemeleri ile su yükleme işlemlerini 24 saat rahatça gerçekleştirebilecekleri ödeme noktaları yerleştiriyoruz. Daha önce Rüştiyeler Sokağı’ndaki Belediye Tahsilat Bürosu yanına, Belediye Binası bahçe girişine ve Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne yerleştirmiş olduğumuz Kiosk adıyla bilinen ödeme noktasından bir tanede Orta Mahalle Hendekyanı Caddesi’ne yerleştireceğiz. Hayata geçireceğimiz bu çalışma ile özelikle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlamış olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bir muhtarlık bürosu da Orta Mahalle’ye

Açıklamasının devamında halka en güzel şekilde hizmet vermek için ne gerekirse yaptıklarını belirten Akın, bu kapsamda mahallelerde halka muhtarlar aracılığıyla verilen hizmetlerde de sıkıntı yaşanmaması için ihtiyaç duyulan mahallelere muhtarlık büroları yaptıklarını söyledi. Akın açıklamasında “Halkımızla belediye arasında köprü vazifesini üstlenen muhtarımıza daha iyi çalışma imkanı sunmak için gelen talepler üzerine muhtarlık büroları inşa ediyoruz. Daha önce birçok mahallemize bu hizmetimizi kazandırmıştık. Şimdi Orta Mahalle’ye muhtarlık ofisi yapmak istiyoruz. Ekiplerimiz çalışmayı yapacağımız alanda incelemede bulundular. Allah nasip ederse en kısa sürede bu çalışmayı da hayata geçirerek mahalle sakinlerine güzel bir hizmet sunmuş olacağız” dedi.