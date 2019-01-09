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Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:44
Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu, Sinop ve Çorum için cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum'un kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Sinop'un güney ve güney batı çevrelerinde etkili olan rüzgarın yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi, olumsuz hava şartlarının cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:44
  1. Çorum
  2. fırtına
  3. Kastamonu
  4. Sinop

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