Orta Doğu'da yaşayan tür Türkiye'de bulundu
Orta Doğu ve Orta Asya’da yaşayan kocabaş yılanı Türkiye'de görüntülendi.
Tunceli’de, daha çok Orta Doğu ve Orta Asya’da yaşadığı bilinen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi.
Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde Hüseyin Uzun isimli vatandaş tarafından daha çok Orta Doğu ve Orta Asya’da görülen 2 metre boyundaki kocabaş yılanı görüntülendi. Bir süre cep telefonu ile görüntülenen yılan, daha sonra gözden kayboldu.
Yaban hayatı için önemli önemli türlerden olan kocabaş, yarı zehirli yılan olarak biliniyor.