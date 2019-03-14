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"Orta Doğu'da istikrar dünya barışının köşe taşıdır"

14 Mart 2019 Perşembe 19:17
"Orta Doğu'da istikrar dünya barışının köşe taşıdır"

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın dünya barışı ve istikrarı için köşe taşı olduğunu belirtti.

Katar resmi ajansında (QNA) yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, NATO üyesi ülkelerin temsilcileriyle Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Al Sani, dünya barışının Orta Doğu'daki istikrardan geçtiğini ifade ederek, "Orta Doğu'da istikrar dünya barışının köşe taşıdır." dedi.

NATO üyesi ülkelerin temsilcileriyle görüşmesi sırasında Al Sani, siber saldırıların yükselen tehditlerine de değindi. Al Sani, esnek ve güçlü bir savunmayla çözüme ulaşılabileceğini kaydetti.

Katarlı Bakan, ülkesine yaklaşık iki yıldır uygulanan gayrimeşru ablukanın da "dijital casusluk ve korsanlık" sonucunda oluştuğunu hatırlattı.

Al Sani, ayrıca ablukanın Katar'ın uluslararası ve bölgesel iş birliği konusunda verdiği sözleri yerine getirmeye engel olamadığını vurgulayarak, Katar ile NATO arasındaki stratejik ilişkinin Körfez, Orta Doğu, dünya barışı ve güvenliği için olumlu yansımalarının bulunduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:17
  1. Askeri işbirliği
  2. güvenlik
  3. Katar
  4. Körfez krizi
  5. NATO

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