Orta Doğu alev topu! Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor! ABD, İran'a ait 3 İHA'yı düşürdü! Hepsini vurduk

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. ABD, İran'a ait 3 İHA'nın düşürdüğünü açıkladı. Husiler, ABD'ye ait gemiyi vurduklarını duyurdu. Karşılıklı açıklamalar sonrası gerilim tırmanıyor.

Orta Doğu alev topuna döndü. Gerilimin iyice yükseldiği Aden Körfezi'nde tansiyon iyice arttı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Aden Körfezi'nde Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ateşlenen gemisavar balistik füzesi ile İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, ayrıca Husilerin İHA yer kontrol istasyonuna ve 10 tek yönlü İHA'sına saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Füzenin Aden Körfezi'ne doğru fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, balistik füzenin ve İran yapımı 3 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. Açıklamada, herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı aktarıldı.

CENTCOM'un başka bir açıklamasında, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerde "meşru müdafaa" kapsamında 1 İHA, yer kontrol istasyonu ve 10 tek yönlü saldırı İHA'sının vurularak imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanmasına ait gemiler için "yakın tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtildi.

Husilerden ABD'ye ait gemiyi vurduk açıklaması

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'e doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi füzelerle hedef aldıklarını belirtti.

Seri, saldırıyı ABD donanmasına ait "USS Gravely" muhribine düzenledikleri saldırıdan birkaç saat sonra gerçekleştirdiklerini ifade etti. ABD ve İngiltere'nin saldırılarına karşılık vermekten tereddüt etmeyeceklerini vurgulayan Seri, Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için meşru hedefler olduğunu yineledi.

İngiltere ve ABD'den hava saldırıları

Diğer yandan Husilere bağlı El-Mesira TV'nin haberine göre, ABD ve İngiltere, Yemen'in kuzeybatısında yer alan Sada kentinin kuzeyini hedef aldı.

Husilere ait "Ensarullah" internet sitesindeki haberde de ABD ve İngiltere savaş uçaklarının, Sada'nın kuzeyine saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Konuyla ilgili ABD veya İngiltere'den henüz bir açıklama gelmedi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

borsa gündem: Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.