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"Orta Asya Türk kültürünün Anadolu kültürüne etkileri" sempozyumu

18 Haziran 2019 Salı 19:54
"Orta Asya Türk kültürünün Anadolu kültürüne etkileri" sempozyumu

TAŞKENT (AA) - Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, "Orta Asya Türk kültürünün Anadolu kültürüne etkileri" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TİKA, Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi ile Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi tarafından tertip edilen sempozyuma, çok sayıda Özbek ve Türk bilim insanı katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Avazcan Marahimov, son dönemde en üst düzeye çıkan iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin bin yıllara dayandığını ve çok güçlü bağlara sahip bu ilişkileri hiçbir gücün engelleyemeyeceğini belirtti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ise sempozyumun iki ülke arasındaki bilimsel alandaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağına inandığını vurguladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da bu topraklarda büyük devletlerin kurulduğunu anlattı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Prof. Dr. Varis Çakan ise Orta Asya'nın kalbi olan bu topraklardan yetişen alimlerin dünyaya ışık saçtığını vurgulayarak, "Biz Türkistan ve Anadolu Türkleri, bu İpek Yolu'nu inşa eden doğu ile batı medeniyetini buluşturan halkız." dedi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ise ortak medeniyetin kaynağı olan derin kültürün ve dilin köklerinin yattığı bu toprakların Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması sürecinin temel insan kaynağı olduğunu, bundan dolayı Türklerin bu toprakları "anayurdu" olarak nitelendirdiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:54
  1. "Orta Asya Türk kültürünün Anadolu kültürüne etkileri"
  2. Özbekistan
  3. sempozyum

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