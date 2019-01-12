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Orta Asya-Hindistan Diyalogu'nun Afganistan katılımlı toplantısı

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Afgan ve Kazak mevkidaşlarıyla görüştü

12 Ocak 2019 Cumartesi 22:40
Orta Asya-Hindistan Diyalogu'nun Afganistan katılımlı toplantısı

SEMERKANT (AA) - Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Orta Asya-Hindistan Diyalogu'nun Afganistan katılımlı dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Semerkant'ta bulunan Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ile bir araya geldi.

Özbek makamlarından yapılan açıklamaya göre, Kamilov ile Afgan Bakan Rabbani'nin görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliği ve Afganistan'daki mevcut durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Taraflar, Orta Asya-Hindistan Diyalogu bakanlar toplantısının gündemini de detaylı olarak ele aldı.

Görüşmede Rabbani, Afganistan hükümetinin ülkede barışın sağlanmasına yönelik çabaları, ikili ilişkilerin pekiştirilmesi, önemli altyapı projelerinin hayata geçirilmesi yoluyla ülkesinin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve personel eğitimine verdiği destekten dolayı Özbekistan yönetimine teşekkür etti.

Kamilov ve Rabbani, iki ülkenin siyaset, ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma, taşımacılık, enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinden yana olduğunu teyit ederken Afganistan'ın bölgesel ekonomi, taşımacılık ve diğer altyapı projelerine dahil edilmesinin önemini vurguladı.

- Kamilov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Atamkulov'la görüştü

Kamilov ile Kazak mevkidaşı arasındaki görüşmede de iki ülke cumhurbaşkanlarının geçen sene bir araya gelmesinin yapılan iki ülke ilişkilerine yeni itici güç oluşturduğu belirtildi. Görüşmede, mevcut potansiyelin tam olarak kullanılmamasına rağmen, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin geçen yılın 11 ayında yüzde 38 artışla 2,6 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Her iki bakan bu yıl Taşkent'te düzenlenecek Orta Asya ülkeleri devlet başkanlarının istişari toplantısının yanı sıra "Kazakistan Yılı" etkinliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 22:40
  1. Afganistan
  2. Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani
  3. Kazakistan
  4. Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov
  5. Özbekistan
  6. Özbekistan DışişleriBakanı Abdulaziz Kamilov

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