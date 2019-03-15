TAŞKENT (AA) – Birinci Orta Asya Ekonomik Forumu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyar Ganiyev, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Jenis Kasımbek, Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, Tacikistan Başbakan Yardımcısı Mahmadtoir Zokirzoda ile Türkmenistan Ekonomi ve Maliye Bakanı Ezizgeldi Annamuradov’un katıldığı Orta Asya Ekonomik Forumu'nda, bölgesel meseleler ve iş birliği konuları ele alındı.

Forumun açılışında konuşan Ganiyev, bin yıllara dayanan ortak tarih, dil ve değerlere sahip Orta Asya ülkelerinin geleceğinin iş birliğinden geçtiğini kaydederken, bölgenin ortak geçmişinin gelecekte de bölgesel iş birliğinin üst düzeye çıkarılmasını gerektirdiğini vurguladı.

Ganiyev, Orta Asya’nın ortasında yerleşen Özbekistan’ın bölgesel iş birliği ve kalkınmadan yana olduğunu belirtirken, son dönemde bölge ülkeleri arasındaki güven ve iş birliğinin üst seviyeye ulaştığını hatırlattı.

Özbekistan’ın Orta Asya ülkeleriyle dış ticaretinin geçen sene yüzde 35 artışla 12,2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Ganiyev, buna rağmen bölgesel ticaret hacminin mevcut imkanların altında olduğunu aktardı.

Kasımbek de, önemli bir ulaşım altyapısı, yeraltı ve enerji kaynaklarına sahip Orta Asya'nın jeopolitik önem kazanmaya devam ettiğini belirterek, 70 milyonluk nüfusu ve yıllık ortalama yüzde 5’lik büyüme hızıyla bölgenin büyük bir pazar ve önemli transit koridorunu da bulundurduğunu kaydetti. Kasımbek, Özbekistan ile Kazakistan arasında yürürlüğe konulması planlanan "silk vize" ortak uygulamasına bölgenin diğer ülkelerini de katılmaya davet ederek, söz konusu uygulamanın ileride daha da önem kazanacağını belirtti.

Boronov ise, forumun bölgedeki iş birliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağına dikkati çekerek Orta Asya'nın pekçok imkana sahip tek bir bölge olduğunun altını çizdi. Boronov, ayrıca Kırgızistan-Kazakistan-Özbekistan ve Tacikistan üzerinden geçecek "Bişkek-Celalabad" tren seferlerinin yeniden başlatılmasının önemini vurgularken, bunun bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin de gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Zokirzoda da Özbekistan’ın inisiyatifleriyle gerçekleştirilmekte olan forumun çok güncel ve zamanında yapılmakta olduğunu, forumun bölgesel iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, önemli doğal ve enerji kaynaklarına sahip Orta Asya’nın küresel büyük pazarlar arasında köprü görevi gördüğünü dile getirdi.

Forumun ardından katılımcılar Orta Asya Ekonomik Forumu’nun Ortak Bildirisini kabul etti.