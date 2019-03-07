0553 313 94 23

Orta Anadolu’nun en büyük arıcılık buluşması başlıyor

Kayseri’de arıcılığın gelişmesi için Orta Anadolu’nun en büyük arıcılık buluşması Kayseri’de yapılacak.

07 Mart 2019 Perşembe 11:01
Orta Anadolu’nun en büyük arıcılık buluşması başlıyor

Kayseri’de arıcılığın gelişmesi için Orta Anadolu’nun en büyük arıcılık buluşması Kayseri’de yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenecek olan Arıcılık Buluşması 14-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 

Arıcılıkla ilgili bilinen bilinmeyen her konu Arıcılık Buluşması’nda masaya yatırılıyor. Arıcılık konusundaki Türkiye’nin en önemli uzmanları 14-19 Mart tarihleri arasında Kayseri’de bir araya gelecek.

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Arı yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenecek olan Orta Anadolu Arıcılık Buluşması, Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. Üreticiler ve tüketicilerin sorularının uzmanlar tarafından cevaplandırılacağı Arıcılık Buluşması’na Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem Akyol, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Duran Özkök ve Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ gibi uzmanlar katılacak. Arıcılık Buluşması’nda; arı yetiştiriciliği, bakım ve besleme, arı hastalıkları, seleksiyon ve uygun arı ırkı seçimi, bal arısı ıslahı, üretici ve tüketiciler açısından arı ürünleri gibi arılarla ilgili tüm konular ele alınacak ve bu konularda uzmanlarca açıklamalar yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:01
  1. Niğde
  2. Kayseri
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum Belediye Başkanı veda konuşmasında gözyaşlarına boğuldu
    1. Bodrum Belediye Başkanı veda..
    2. İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su..
    3. Renault ve Dacia’dan mart kampanyası
    4. Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek..
    5. Cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    7. 35 yıl sonra Mir Kalesi’nde özlem..
    8. Beşiktaş'ta ayrılık! Sezon sonu..
    9. VakıfBank, BM'nin Kadının Güçlenmesi..
    10. LeBron James, Michael Jordan’ı geçti
    11. Kanseri yenip yarı zamanlı girdiği..
    12. İŞKUR ve AYNADER iş birliğinde kadın..
    13. Elektrik akımına kapılan aşçı öldü
    14. Doruk Sağlık Grubu, kadın sağlığına..
    15. DEAŞ operasyonunda 3 Iraklı adliyeye..
    16. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı: 18..
    17. Aliağa’da 8 Mart Dünya Kadınlar..
    18. Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 89...
    19. Kontrol için durdurulan kamyona..
    20. Cenevre’de teknoloji yarışı
    21. Başkan Kutlu’dan 8 Mart kutlaması
    22. Yaşar ve Yavaş 117 hemşehri derneği ve..
    23. Fas'ta Adalet ve İhsan Hareketine..
    24. Belediye Başkanı Fatma Şahin’den 8..
    25. Kaymakam Öztürk’ten ‘Kadınlar Günü’..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e gidiyor
    27. Bilal Erdoğan: "Vatan millet..
    28. "İyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz"
    29. Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat..
    30. Galatasaray'ın yıldızı Yuto Nagatomo,..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni