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"Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin:- "Doğal çevrede doğal bal üretilir. Doğal bir çevreniz olmazsa doğal bal üretemezsiniz. Torunlarımıza yediremeyeceğimiz balı kimseye yedirmemeliyiz"

14 Mart 2019 Perşembe 14:17
"Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, "Doğal çevrede doğal bal üretilir. Doğal bir çevreniz olmazsa doğal bal üretemezsiniz. Torunlarımıza yediremeyeceğimiz balı kimseye yedirmemeliyiz." dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Açılışta konuşan TAB Başkanı Şahin, Türkiye'de üretilen balların çok kıymetli olduğunu, düzenlenen uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece elde edildiğini söyledi.

Ballarının kalitesine rağmen Türkiye'nin yurt dışına yeterince bal pazarlayamadığını vurgulayan Şahin, "Bizim doğamız, arılarımız ve ballarımız dünyanın en zengini. Ancak yurt dışına yeterince bal pazarlayamıyoruz. Ülkemizde üretilen arı ürünlerinin artık yurt dışında kabul görmesi gerekiyor. Bunun için de bilim adamlarımızla beraber çalışmalıyız. Çevre bizim için çok önemli. Doğal çevrede doğal bal üretilir. Doğal bir çevreniz olmazsa doğal bal üretemezsiniz. Torunlarımıza yediremeyeceğimiz balı kimseye yedirmemeliyiz. Bizim için insan önemlidir." diye konuştu.

Şahin, arıcılığın desteklenmesi konusunda, bir koyuna ne veriliyorsa bir kovan arıya da aynısının verilmesini arzu ettiklerini, aynı zamanda mazot desteği istediklerini dile getirdi.

ERÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Konca ise arının insanoğluna sağladığı faydalardan bahsederek, "Arıdan hizmet bekliyoruz ancak arıya hizmet etmiyoruz. Arı cüssesinden çok daha fazla öneme sahip. Arının çevresini çeşitlendirmeliyiz. Kovanların çevresini doğal bakımdan zengin tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ da Orta Anadolu Arıcılık Buluşması'na çevre illerden ve ERÜ'den akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda ilden arı yetiştiricisinin katıldığını söyledi.

Bozdağ, bu buluşmayı geleneksel hale getirerek arıcıların sorunlarına çözüm bulmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etkinlik, 18 Mart'ta sona erecek.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:17
  1. - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin:
  2. Arıcılık

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