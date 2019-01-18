0553 313 94 23

Orta Amerikalı göçmenlerden bazıları Meksika sınırına ulaştı

ABD'ye gitmek için yola çıkan çoğunluğu Honduras vatandaşı göçmenlerden Meksika sınırına ulaşanlar, sığınma talebinde bulunmaya başladı

18 Ocak 2019 Cuma 05:19
Orta Amerikalı göçmenlerden bazıları Meksika sınırına ulaştı

BUENOS AIRES (AA) - Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenlerden bazıları Meksika'ya ulaştı.

Honduras basınında yer alan haberde, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Chiapas eyaletine bağlı Suchiate kasabasına ulaşan göçmenler sığınma talebi başvurusunda bulunuyor.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) yetkilileri, geçen yıl polisle göçmenler arasında yaşanan arbedelerin tekrarlanmaması için güvenlik güçlerinin sığınmacılara karşı fiziki sınır koruma görevi yapmayacağını açıkladı.

Göçmenlerden Tulio Marcia Caballero, Milenio televizyonuna verdiği röportajda, yolculuğun oldukça zor olduğunu ve özellikle çocuklu annelerin büyük sıkıntılar çektiğini belirtti.

ABD'ye gitmeyi düşünmediğini söyleyen Caballero, daha iyi hayat şartları için Meksika'ya geldiğini söyledi.

Kaslarından hasta olan 10 yaştaki oğluyla sığınma talebinde bulunan Nolvia Enriquez de "Oğlum için buraya geldim çünkü onun hastalığının tedavisinin Honduras'ta olmadığını yalnızca ABD'de olduğunu bana söylediler." ifadesini kullandı.

- Meksika hükümetinden göçmenlere yardım eli

Meksikalı yetkililer, Orta Amerikalı göçmenlerin sığınma taleplerini hızlandırıyor. Sınırda yığılma olmaması için göç idaresine bağlı çalışan sayısı artırıldı.

Ayrıca, başvurudan sonra normalde bir ay içinde gelen göçmen kimlik kartını 5 günde teslim etmeyi planlıyorlar.

INM tarafından verilen belgeyle, sığınmacılar ülkedeki hastanelerde temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve iş başvurusunda bulunabiliyor. Göçmenlere, sığınmacı olduklarını gösteren belge gelene kadar, kimliklerini gösterme karşılığında kim olduklarını gösteren bir bileklik veriliyor.

Meksika'ya giriş yapan göçmenler, Suchiate kasabasında bir sığınmacı kampında kalacak.

Guatemala Göç İdaresi, ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmen karavanıyla ülkeye bin 700 Honduraslının ve 107 El Salvador vatandaşının giriş yaptığını açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 05:19
  1. ABD
  2. göçmen karavanı
  3. Meksika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    1. Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar..
    2. Sinemada yeni dönem! Meclis'ten geçti
    3. Son gün uyarısından sonra yeni..
    4. 100 yaşındaki annesini öldüren 75..
    5. Kanada'da üretilen gıdaların yarıdan..
    6. Ve kabul edildi... Yıllık asgari..
    7. Bogota'da bombalı saldırı: En az 10..
    8. Peş peşe itiraf etti... 3 ayrı cinayet!
    9. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    10. Kan donduran görüntüler: Çocuklarını..
    11. Trump, ABD heyetinin Davos seyahatini..
    12. - Milli kültürün uluslararası..
    13. Orta Amerikalı göçmenlerden bazıları..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye..
    15. THY'nin Ankara-Tiflis direkt uçuşları..
    16. Atama kararları Resmi Gazete'de
    17. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    18. Ekonomi alanında destek teklifi Genel..
    19. ABD öncülüğündeki koalisyon..
    20. Beşiktaş ile Kayserispor arasında..
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"