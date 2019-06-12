0553 313 94 23

Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da tansiyon artıyor

Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua’da Parlamento, ‘insani amaçlar, eğitim ve deneyim alışveriş’ amaçları ile Küba, Rusya, Venezuela ve ABD’nin askeri personelinin ülkeye girişini onayladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:39
Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da tansiyon artıyor

Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua’da Parlamento, ‘insani amaçlar, eğitim ve deneyim alışveriş’ amaçları ile Küba, Rusya, Venezuela ve ABD’nin askeri personelinin ülkeye girişini onayladı.


Uzun süredir hükümet karşıtı protestolar ile çalkalanan Nikaragua’da Parlamento Küba, Rusya, Venezuela ve ABD’nin askeri personelinin ülkeye girişini onayladı.Çoğunlukla hükümet yanlısı 72 milletvekilinin oyu ile alınan karar doğrultusunda, parlamento yabancı ülkelere ait askeri personel, gemiler ve uçakların ülke topraklarına giriş yapmasını onayladı. Parlamento’nun onayladığı karar doğrultusunda yabancı askeri unsurlar 1 ila 31 Temmuz arasında ülkeye giriş yapacak. Yapılan açıklamada, Temmuz ayında ülkeye girmesine izin verilen yabancı askeri unsurların ‘insani amaçlar, eğitim ve ulusal ordu ile deneyim alışverişi’ amaçlarını benimsediği belirtildi.


Nikaragua Ulusal Meclisi ayrıca bu ülkelere ek olarak, Meksika, Tayvan ve komşu Orta Amerika ülkelerinin askeri unsurlarının da ülkeye girmelerini onayladı. Yasama organı Nikaragua Ordusu’na da, kendi ülkelerine askeri unsur gönderecek ülkelere askeri personel ve unsur gönderme yetkisi verdi.


Öte yandan Küba, Rus ve Venezuela askeri unsurlarının ülkeye kabul edilmesine muhalefet tepki gösterdi. Muhalif parlamenterler bu kararla ülkenin jeopolitik çıkarlar kapsamında "uydu” devlete dönüşeceği iddia etti.


Nikaragua’daki gerginlik 2018’den bu yana büyüyerek devam ediyor. Ülkede hükümet karşıtı protestolar nedeniyle derin bir sosyo-politik kriz yaşanıyor. Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın ‘darbe’ olarak tanımladığını sokak gösterilerinde birçok can kaybı yaşandığı biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri İnsan Hakları Komisyonu’na (CIDH) göre, Nisan 2018’den bu yana Nikaragua’da en az 325 kişi yaşamını yitirdi. Yerel örgütler bu rakamı 594 olarak verirken Hükümet ise 199 kişinin öldüğünü duyurdu.


Tutuklamalar ve kayıplar yüzünden Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre Nikaragua, dünyada şiddettin en çok artığı ülke olarak kabul edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 20:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıgöl’de traktör devrildi: 1 ölü,1 yaralı
    1. Sarıgöl’de traktör devrildi: 1 ölü,1..
    2. New York'ta ailelerinden koparılan..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    4. "Geleceğin Mühendisleri Tasarımlarını..
    5. Kuvvetli sağanak Tekirdağ’da etkili..
    6. Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da..
    7. Sudan'da darbe girişiminin..
    8. Kuşadası'nda 54 düzensiz göçmen..
    9. Adana Valiliği saldırısına ilişkin..
    10. Akıncı Üssü davası
    11. Balıkesir'de toprak kayması
    12. Yıldırım düştü, 8 büyükbaş hayvan..
    13. Tartıştığı eşini öldürüp baldızını..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Göçmen..
    15. Hastaneden organ bağışı bilgilendirmesi
    16. Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk güven..
    17. Yangın itfaiye vatandaş el birliği ile..
    18. Adana Valiliğine saldıran teröristlere..
    19. Dışişleri Bakanlığı Kamerun’daki terör..
    20. Bakan Gül'den ABD'li mevkidaşı Barr'a..
    21. Telefon gaspına 5 yıl hapis
    22. Adana Valiliğine 2016'da yapılan..
    23. GÜNCELLEME - Hırsızlık şüphelileri..
    24. Rusya’da muhalif gazeteciye destek..
    25. Samsun'da hafif ticari araç ağaca..
    26. 23 Haziran öncesi AK Partili..
    27. CHP’li İmamoğlu Maltepe’de halkla..
    28. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ..
    29. Yol kesip babayı öldüren, oğlu da..
    30. Ordu'daki dolu yağışı
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş