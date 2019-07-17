0553 313 94 23

Orta Afrika’da silahlı gruplar arasında çatışma: 8 ölü

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:40
Orta Afrika’da silahlı gruplar arasında çatışma: 8 ölü

DAKAR (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) kuzeydoğusundaki Am Dafok kentinde, iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Orta Afrika’yı Özgürleştirme ve Adalet Hareketi (MLCJ) mensupları Sudan sınırını mühimmat sandıkları ile geçmeye çalışırken bölgedeki Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Yeniden Doğuşu Halk Cephesi (FPRC) üyeleri sandıklara el koydu.

İki grup arasında çıkan çatışmada her iki taraftan da 4’er kişi öldü.

FPRC yetkilileri, bölgelerinde silahların dolaşımını yasakladıklarını belirterek, “Onları üçüncü kez mühimmat ile yakaladık.” açıklamasını yaptı.

MLCJ’nin temsilcilerinden aynı zamanda hükümette de görevli Gilbert Toumou Deya ise FPRC’nin bölgede yasa dışı bariyerler kurduğunu ileri sürdü.

Deya, FPRC’ye geri çekilme ve silahsızlanma kampanyası şartlarına uyma çağrısı yaptı.

- OAC krizi

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:40
  1. çatışma
  2. OAC
  3. Orta Afrika
  4. silahlı grup

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz kıyılarında hortum paniği! Evlerin çatıları uçtu
    1. Karadeniz kıyılarında hortum paniği!..
    2. Fransa Bisiklet Turu
    3. ‘Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi’..
    4. Antalya'da feci kaza! Aracın içinde..
    5. ABD'li şirket ile Irak yönetimi..
    6. Topladıkları atıklardan “Biz çöp..
    7. Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık..
    8. Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi
    9. Devlet kurumunu dolandıran..
    10. Denizlispor’da 2 imza
    11. Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk..
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Midibüsten düşerek ölen genç,..
    14. İran'dan "Silah satan olmayınca..
    15. "Saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki..
    16. Uluslararası "Peygamberimiz ve Aile"..
    17. Fendoğlu, amatör sporun sorunlarını..
    18. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden..
    19. GRAFİKLİ - TSK PKK'nın Irak'taki..
    20. Orta Afrika’da silahlı gruplar..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda