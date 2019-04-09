Orta Afrika'da 6 yıldır kapalı olan cami yeniden açıldı

DAKAR (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC), iç savaş sırasında ibadete kapatılan Mbaiki Ulu Camisi'nin 6 yıl sonra yeniden açıldığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Hristiyan Anti-Balaka silahlı grubu tarafından işgal edilen, başkent Bangui'nin 105 kilometre doğusundaki Mbaiki kentindeki cami 6 yıl aradan sonra ibadete açıldı.

Açılış törenine, İnsani Eylem ve Ulusal Uzlaşma Bakanı Virginie Mbaikoua, Orta Afrika İslam Komitesi Başkanı İmam Oumar Kobine Layama ve yerel yönetim yetkilileri katıldı.

Mbaiki Belediye Başkanı Pascal Kiki, açılışta yaptığı konuşmada, caminin açılmasının kent halkının birlikte yaşama ve sosyal uyum çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

İmam Layama da Mbaiki halkından ve Müslüman toplumdan, bölgenin ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak için bir arada yaşama konusunda çaba sarf etmelerini istedi.

Başkent Bangui ve diğer kentlerde, Anti-Balaka tarafından işgal edilen birçok cami son dönemde yeniden açılmaya başladı.

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasındaki çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i halen silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen barış görüşmelerinde nihai anlaşma ise 6 Şubat'ta imzalandı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başladı.