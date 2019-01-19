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Orta Afrika barış görüşmelerine doğru

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed:- "Hartum'da 24 Ocak'ta, bölgesel ve uluslararası tarafların gözetiminde düzenlenmesi planlanan Orta Afrika barış görüşmelerine 14 silahlı grup katılacak"- "Orta Afrika bize, silahlı hareketler ile ağır ve hafif silahlar gibi istemediğimiz şeyler ihraç ediyor"

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:44
Orta Afrika barış görüşmelerine doğru

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, ülkede gelecek perşembe günü bölgesel ve uluslararası tarafların gözetiminde düzenlenmesi planlanan Orta Afrika barış görüşmelerine, 14 silahlı grubun katılacağını bildirdi.

Ahmed, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed, 24 Ocak'ta, ülkesinde bölgesel ve uluslararası tarafların gözetiminde düzenlenmesi planlanan Orta Afrika barış görüşmelerine 14 silahlı grubun katılacağını duyurdu.

Orta Afrika'daki silahlı çatışmaların, özellikle sınırdaki Darfur bölgesini olumsuz etkilediğini söyleyen Ahmed, "Orta Afrika bize, silahlı hareketler ile ağır ve hafif silahlar gibi istemediğimiz şeyler ihraç ediyor." dedi.

Ahmed, başta Darfur'da sabote eylemleri yürüten Abdulvahid Muhammed Nur'a bağlı güçler (Sudan Kurtuluş Hareketi) olmak üzere Sudan'daki silahlı grupların, Orta Afrika'dan yardım aldığını savunarak, bu gruplar nedeniyle Sudan'da uyuşturucu ticareti gibi organize suçların yaygınlık kazandığını kaydetti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı salı günü, Orta Afrika barış görüşmelerinin, Orta Afrika hükümeti ve silahlı grupların katılımıyla başkent Hartum'da, 24 Ocak'ta yapılacağını duyurmuştu.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor. Ülkede genellikle Müslümanları hedef alan şiddet olayları, Devlet Başkanı Michel Djotodia'nın geçen ocak ayında görevden ayrılması ve yerine başkent Bangui'nin eski belediye başkanı Catherine Samba-Panza'nın gelmesiyle tırmanışa geçmişti.

Anti-Balaka militanları ise Müslümanları, Mart 2013'te iktidarı ele geçiren ve ülkede çoğunluktaki Hristiyanlara yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonuna destek vermekle suçluyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın bulunduğu girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti. Bu girişim çerçevesinde Hartum, Ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:44
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