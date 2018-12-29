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ORSAM ile İÜ işbirliğinde Kuzey Afrika sempozyumu

29 Aralık 2018 Cumartesi 22:40
ORSAM ile İÜ işbirliğinde Kuzey Afrika sempozyumu

İSTANBUL (AA) - Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde, "Kuzey Afrika'da Toplum ve Siyaset: Dönüşümler ve Meydan Okumalar" başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi.

ORSAM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sempozyumda, Türkiye'nin son yıllarda Kuzey Afrika ülkeleriyle yürüttüğü yakın iktisadi, politik ve sosyal ilişkileri değerlendirildi.

Sempozyumda 20'ye yakın ülkeden 120 akademisyen ve uzman, göçten, ekonomik kalkınmaya, dış politikadan demokratikleşmeye kadar birçok konuyu ele aldı.

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve ORSAM başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, özellikle Kuzey Afrika'nın ve Türkiye'nin tarih boyunca sahip olduğu ortak kültürel mirasın altını çizdi.

Uysal, bu ortak tarihi miras üzerinden kendi geleceğini kendisi çizen bir bölgenin önemini vurgulayarak, sempozyumun gelecekte bölgede daha yakın ilişkilere vesile olmasını temenni etti.

Sempozyumun kapanışında konuşan Başbakan Eski Yardımcısı AK Parti milletvekili ve Libya Özel Temsilcisi Prof. Dr. Emrullah İşler ise bölge ülkeleri ile yapılacak olan işbirliklerinin öneminin altını çizerek, Arap Baharı'nın kışa döndüğünü ama umutların kesilmediğini belirtti.

Türkiye'nin bölge ülkelerinin istikrarını istediğini ve bölge ülkeleriyle birçok alanda işbirliği yapabileceğini ve tecrübe paylaşabileceğini vurgulayan İşler, "Özellikle yapılan bu sempozyum ve çalıştayların bölgeyi anlamaya ve akademik ve kültürel alanda ortak anlayışı ve bölgeyi tanımaya yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Program, sempozyum onursal başkanı İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın da katıldığı sertifika takdimi ile sona erdi.

Sempozyuma, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komşuoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Yunus Halis Ersöz,MEB eski müsteşarı ve Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve akademisyenler katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 22:40
  1. İstanbul Üniversitesi
  2. Kuzey Afrika
  3. ORSAM

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