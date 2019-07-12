0553 313 94 23

Örnek üreticilere sertifika

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Örtüaltı Entegre Mücadele Programı çerçevesinde örnek üreticilere sertifika verildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:22
Örnek üreticilere sertifika

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Örtüaltı Entegre Mücadele Programı çerçevesinde örnek üreticilere sertifika verildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Örtüaltı Entegre Mücadele Programı Çarşamba ilçesi Karamustafalı, Kirazbucağı, Damlataş, Bölmeçayır, Turgutlu, Yenikaracalı ve Yukarı Karabahçe Mahallelerinde toplam 10 örtüaltı işletmesinde (103 örtüaltı alanda da) yürütülüyor.


"Entegre Mücadele Prensipleri" doğrultusunda çevre ve insan sağlığını esas alarak üretim yapan örnek üreticilere EKÜY sertifikaları dağıtıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazaryeri’ndeki şelale keşfedilmeyi bekliyor
    1. Pazaryeri’ndeki şelale keşfedilmeyi..
    2. MSB'den "15 Temmuz" paylaşımı
    3. Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini..
    4. Türkmen Yolu’nda ikinci etap..
    5. Vali Toraman: Muhtarlık önemli bir..
    6. Bacağı korkuluklara sıkışan çocuğu..
    7. Mürted Üssü’ne bir Rus uçağı iniş..
    8. Peugeot, temmuz ayına özel ÖTV..
    9. Çevre Bulvarında asfaltlama çalışması..
    10. İstanbul ve Mersin’de sahte altın..
    11. TürkTraktör yeni nesil ustalar..
    12. Jandarma Trafik Marmaris’i havadan..
    13. Çocuklar ve gençler halk oyunları..
    14. Otomobilin motoruna giren kediyi..
    15. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    16. "Bisikletle Yüzyıllık Macera Turu"
    17. Güvenlik görevlilerine insan..
    18. Açık havada sinema keyfi
    19. Hindistan'da çocuk istismarcılarına..
    20. Görevi kötüye kullanan polislerden 3’ü..
    21. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2...
    22. İzocam’dan ısı yalıtımı sunan yeni bir..
    23. Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    24. Denizli Büyükşehir Belediyesi 15..
    25. Ziraat odaları başkanları Çeşme’de..
    26. Çankaya’dan Kızılay’da asfalt çalışması
    27. Milli Savunma Bakanlığından FETÖ’nün..
    28. Edirne'de tarihi camiye çirkin saldırı
    29. Kavak Deresi'nin suyunda inceleme
    30. İdlib’de yaralanan asker memleketinde..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!