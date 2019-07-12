Örnek üreticilere sertifika Samsun’un Çarşamba ilçesinde Örtüaltı Entegre Mücadele Programı çerçevesinde örnek üreticilere sertifika verildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Örtüaltı Entegre Mücadele Programı çerçevesinde örnek üreticilere sertifika verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Örtüaltı Entegre Mücadele Programı Çarşamba ilçesi Karamustafalı, Kirazbucağı, Damlataş, Bölmeçayır, Turgutlu, Yenikaracalı ve Yukarı Karabahçe Mahallelerinde toplam 10 örtüaltı işletmesinde (103 örtüaltı alanda da) yürütülüyor.

"Entegre Mücadele Prensipleri" doğrultusunda çevre ve insan sağlığını esas alarak üretim yapan örnek üreticilere EKÜY sertifikaları dağıtıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.