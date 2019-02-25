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Örnek projeye çevrecilerden tam not

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Aydın Barosu ortaklığında düzenlenen “Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji” başlıklı çalıştaya Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:07
Örnek projeye çevrecilerden tam not

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Aydın Barosu ortaklığında düzenlenen “Hukuk ve Çevresel Etkiler Açısından Jeotermal Enerji” başlıklı çalıştaya Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan da katıldı. Başkan Özakcan’ın, “doğamızın ve insanın sağlığı, sermayenin kazancından daha önemlidir” sözleri ile hayata geçen Güneş Enerjisi Santrali(GES) projesi salondakilerden büyük alkış aldı.


Aydın Barosu’nun ev sahipliğini yaptığı çalışta ya, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’yla birlikte yaklaşık 20 farklı ilin baro başkanları da katıldı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı çalıştayda uzun süredir jeotermale karşı mücadele veren Efeler Kızılcaköylü kadınlar da yer aldı.


Konuşmaların ardından TBB Başkanı Metin Fevzioğlu, Efeler Belediye Başkanı ve DP Başkan Adayı M. Mesut Özakcan’ı sahneye davet ederek övgüler yağdırdı.



Kızılcaköylü kadınlardan yoğun ilgi gören Başkan Özakcan konuşmasında çağdaş kentlerin en büyük sorununun çevrenin korunması olduğunu ifade ederek, “Avrupa da birinci dünya da yedinci olan Aydın’da bir jeotermal zenginliğimiz var. Böylesine doğal bir zenginlik içinde yaşıyoruz ama maalesef halkımız bu enerji kaynağından yararlanamıyor. Sadece sermayeye elektrik enerjisi üretmek için kullanılan, sermayenin büyük kazançlar elde ettiği, ilimizin doğal yapısını, çevresini, insan sağlığının bozulmasına neden olduğu yatırımlar gerçekleştirildi. Aydın’da masum bir enerji kaynağı olarak bilinen jeotermal elektrik üretim merkezlerindeki buhar emisyonu ve doğaya salınımından kaynaklanan hava kirliliğinin sebebi nedeniyle santrallerin çevreye, sağlığa zarar verdiği biliniyor. Vatandaşlarımızın yaşama hakkı ve hukuk adına yaptıkları mücadele giderek toplumsal bir tepkiye dönüştü. Haklı bir şekilde bu tepki Kızılcaköyümüz de başlayarak yaşanıyor ve devam ediyor. Efeler Belediyesi meclisince yaşanan jeotermal sorununa dikkat çekmek amacıyla çalışma yaptık ve Jeotermal Komisyonu oluşturduk” dedi.



İlk defa Türkiye’de Aydın ile ilgili jeotermal raporunu kurulan komisyon ile gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özakcan,” Elbette ki yapılan çalışma jeotermal ile ilgili sorunun çözümünü gerçekleştirebilecek bir çalışma değildi. Çünkü ilçe belediyelerinin bu konuda hiçbir yaptırımı yok. Ancak sorunları ortaya koyma yönünde önemli bir çalışma yaptık. Aydın 10 yıl ya da 20 yıl içerisinde yaşanılır bir yer olmaktan çıkacak. Ülkemizin Güneş Enerjisi Santral potansiyeli var. Şuanda üretilen enerjinin bir buçuk katı fazla enerjiyi güneş enerjisi ile üretme şansı var. Biz Efeler Belediyesi olarak örnek olacak bir proje gerçekleştirdik ve Dalama Mahallemiz de Güneş Enerjisi Santralimizi hizmete açtık.Amacımız temiz enerji, yeşil bir çevre oldu. Çünkü biliyoruz ki doğamızın ve insanın sağlığı, sermayenin kazancından daha önemlidir. Bunu ülkemizi yönetenler mutlaka kavramalı ve gereğini yapmalıdır” ifadelerini kullandı ve katılımcılardan büyük alkış aldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:07
  1. doğa

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