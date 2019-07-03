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Örnek meyve bahçesi’nde ilk hasat

Sungurlu Belediyesi tarafından Yanıcak Su Kuyularının olduğu tarla üzerine kurulan örnek meyve bahçesi ilk meyvelerini verdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Örnek meyve bahçesi’nde ilk hasat

Sungurlu Belediyesi tarafından Yanıcak Su Kuyularının olduğu tarla üzerine kurulan örnek meyve bahçesi ilk meyvelerini verdi.


Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Yıllarca birileri tarafından "babasının malı gibi" ekip biçilen Boğazkale yolu üzerindeki meyveliğimizin ilk hasadını personelimize dağıtmak üzere topladık” dedi.


Geçen yılalanda örnek meyve bahçesi uygulaması başlattığını belirten Başkan Şahiner, “Çiftçisinin ürün çeşitliliğini arttırmak, üretim maliyeti düşük ürünlerin yetiştiriciliğini teşvik etmek, ürün yelpazesini genişleterek tarım sektöründe kazanç ve istihdamı arttırmak yönünde projeler geliştiriyor” dedi.


Alternatif Tarım ürünleriyle, tarımsal ürün yelpazesini genişletmeyi hedefleyen Belediyesinin, 53 bin 60 metrekarelik alanda geçen yıl örnek meyve bahçesi uygulaması başlattığını belirten Şahiner, “Örnek meyve bahçemizi vatandaşlarımız ne zaman isterse rahatlıkla ziyaret edip, uygulamalı olarak bilgi edinebilir” dedi.


Şahiner, “Yıllarca birileri tarafından "babasının malı gibi" ekip biçilen Boğazkale yolu üzerindeki Meyveliğimizin ilk hasadını personelimize dağıtmak üzere topladık. İnşallah önümüzdeki sene tüm halkımıza ikram edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
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