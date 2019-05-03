0553 313 94 23

Örnek işbirliği

Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, için Düzcedeki Sokak hayvanlarının popülasyonu dengede tutulacak hem de rehabilite edilebilecek yeni kararlar alındı.

03 Mayıs 2019 Cuma 18:54
Örnek işbirliği

Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, için Düzcedeki Sokak hayvanlarının popülasyonu dengede tutulacak hem de rehabilite edilebilecek yeni kararlar alındı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından ortak bir yönetim oluşturularak sorunlara hepbirlikte çözüm bulunacak.


Düzce Belediye Başkanı Dr Faruk Özlü, merkezin yönetimini belirlemek için sokak hayvanları il ilgili STK temsilcilerini makamında ağırladı. Toplantıya, Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Düzce Bölge Temsilcisi Neşe Perihan,Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş, Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ilgın Gülce Günay, Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ülviye Dikmen, Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Filiz Ata katıldı.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Rehabilitasyon merkezi için ortak bir yönetim oluşturulacak. Bu yönetimde Belediye koordinesinde veterinerler odası, STK temsilcileri ve tarım ve orman bakanlığından konu ile ilgili temsilciler olacak. Ortada bir sorun var bu sorunu hep birlikte çözeceğiz ve bir eylem planı hazırlayacağız. Bu aslında bir sosyal sorumluluk projesidir. Oluşturacağımız yönetim modeli tüm Türkiye’ye örnek olmalıdır. Örnek bir merkez ve örnek bir yönetim modeli ortaya koyacağız" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 18:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toyota’dan otonom mobilite girişimlerine 100 milyon dolarlık yeni kaynak
    1. Toyota’dan otonom mobilite..
    2. Sultanbeyli’den Eyüp Sultan’a nasıl..
    3. Uçuş yapanlar bu habere dikkat! İşte..
    4. GÜNCELLEME - Taziyeden dönenleri..
    5. “Teşrif-i Konya” etkinlikleri başladı
    6. Trump ve Putin 1 saatlik telefon..
    7. KPSS için "sıkça sorulan sorular ve..
    8. Trabzonspor, Calep Ekuban’ın..
    9. "Kafanı kuma gömmüşsün, dünyadan..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı..
    11. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
    12. (Düzeltme) Dr. Tansu Barış Mahmutoğlu,..
    13. Trabzonspor Caleb Ekuban'ın..
    14. Bahtsız yaşlı adam bir günde 2 kaza..
    15. Fenerbahçe'de Neustadter'e 3 ay sonra..
    16. Oktay'dan Tuyan ailesine başsağlığı..
    17. Otogardan Eyüp Sultan'a nasıl gidilir
    18. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    19. "İnovatif ve katma değerli ürün..
    20. Dışişleri'nden NATO'ya sert tepki!
    21. 3 bin 133 ağaç kurul kararıyla..
    22. Gümüşhane’de Engelliler Haftası..
    23. Galatasaray genç futbolcuyu takip ediyor
    24. Başkan Yanmaz mağduriyeti ortadan..
    25. Apartmanda çıkan yangın paniğe neden..
    26. 6 katlı apartmanın çatısı alev alev..
    27. Tatil beldesi Akçakoca’da parklar..
    28. Terim ödül töreni sonrası devreye girdi!
    29. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde..
    30. Belediye ekipleri saha çalışmaları..
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu