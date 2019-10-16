Örnek iş birliği

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ile Ümraniye Belediyesi arasında Geleneksel Sanatlar Akademisine iş birliği protokolü imzalandı.

Ümraniye Belediyesi bünyesinde yer alan Geleneksel Sanatlar Akademisi’nin eğitim ve sanatsal etkinliklerinin içeriği ile yönetimi konusunu kapsayan iş birliği protokolü, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım arasında imzalandı.

Geleneksel Sanatlar Akademisi’nin eğitim, kurs, akademik iş birliklerinin organize edilmesini sağlayacak protokol sayesinde Ümraniye halkının geleneksel sanatlarla irtibatının artırılması amaçlanıyor. Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen imza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı da katıldı.