Örnek hayatlar... Zeyd bin Sabit

Resulullah (sav)hicret ettiği zaman Zeyd bin Sabit onbir yaşındaydı.

O ailesinden Müslüman olanlarla birlikte İMAN ETTİ. Resulullah onu çok sevdi.

Babası kendisiyle birlikte onu da Bedir savaşına götürmek istedi. Allah Resul’ü Zeyd geri çevirdi. Çünkü o bir çocuktu. Uhud savaşına da götürülmedi. Çok istiyordu ama Allah Resul’ü müsaade etmedi. Zeyd kardeşleriyle birlikte hicretini beşinci senesindeki Hendek savaşından itibaren Allah yolunda savaşmaya başladı.

Zeyd; mücahid, vahiy katibi, hafız ve ilim erbabıydı.

Allah Resulü, İslam’ı tüm dış dünyaya duyurmaya yeryüzünün kayzer ve krallarına mektuplarını göndermeye başladığında, Zeyd’e onların dillerini öğrenmeyi emretti. O da bunları kısa bir zamanda öğrendi.

Zeyd için “Miras, kıraat, fetva ve kadılık işlerinde Medine’de liderdi” ifadeleri kullanılıyordu.

Zeyd hep Allah Resulü’nün yanındaydı. Zeyd, Kur’an’ı ezberleyip yazanların en önde gelenlerindendi.

Ebru Bekir zamanında dinden dönenlerle yani yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarda özellikle Yemame Savaşında çok sayıda hafızın şehid olması Hz. Ömer’i telaşlandırdı. Hz. Ebubekir’e gelerek Kuran’ın toplanmasını istedi.

Hz. Ebubekir, Zeyd bin Sabit’i çağırarak Kur’an’ın toplanması görevini ona verdi.

Hz. Zeyd, alim, hafız ve vahiy katipleriyle bir araya gelerek titiz bir çalışma yaptı. Bu görevi başardı.

Hz. Osman döneminde ise Kuran nüshalarının çoğaltılması işi de yine Zeyd bin Sabit’e verildi.