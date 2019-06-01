Örnek hayatlar... Umeyr b.Sa’d

Baba Sa’d el Kari oğlu Umeyr bin Sa’d i alarak Resulullah’a gitti ve ona biat edip Müslüman oldu.

Sa’d el Kari, Bedir’de ve ondan sonraki savaşlarda Resulullah (sav) ile birlikteydi.

Kadisiye savaşında şehid oldu.

Oğul Umeyr bin Sa’d günahtan sakınmada, zühdde, yücelikte ve üstün kişilikte abid bir şahsiyetti.

Tövbekardı, günahları için ağlardı. Allah için hep yollara düşerdi. Hz. Peygamber (sav) Umeyr’in yaptıklarını hep takdir ederdi.

Hz. Ömer (ra), Umeyr bin Sa’d’ı, Humus’a vali seçti. Umeyr, valilik görevi verildiğinde Allah korkusu sebebiyle işinde ilerleme, gelişme ve güzellik kazandırmaktan başka bir şey yapmadı.

Umeyr bin Sa’d Humus valisi iken, daima minberden cemaate şöyle sesleniyordu:

“İslam sağlam bir duvar ve kuvvetli bir kapı değil midir? İslam’ın duvarı adalet, kapısı ise haktır. Duvar yıkılır, kapı kırılırsa İslam fetholunur. Hakimiyet kuvvetlendikçe İslam sağlam kalacaktır.’’

Umeyr bin Sa’d, kuvvetli imanı, saflığı, sessizliği, huyunun güzelliği ve aydınlık görüşleri kendisiyle oturan veya gören herkes için bir sevinç kaynağıydı.