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ORMEK istihdam eğitimi merkezi gibi

Ordu Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ORMEK) ile 2014 yılından itibaren 172 branşta 41 bin kursiyere eğitim verdi.

01 Mart 2019 Cuma 14:41
ORMEK istihdam eğitimi merkezi gibi

Ordu Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ORMEK) ile 2014 yılından itibaren 172 branşta 41 bin kursiyere eğitim verdi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yol, su, ulaşım gibi alt yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Meslek ve Sanat Kursları ile vatandaşların bilgi ve beceri kazanmalarını, ev ekonomilerine katkı sağlamalarını hedeflediklerini belirtti. Başkan Tekintaş, “Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde bulunan ORMEK şubelerimizde 2014 yılından itibaren 172 branşta 140 eğitmenle 41 bin vatandaşımıza eğitim verdik. Amacımız farklı dallarda verdiğimiz mesleki-teknik, sosyal-kültürel, sanat-beceri kursları ile vatandaşlarımızın sanatsal hobilerini geliştirmek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve iş istihdamına katılmalarını sağlayarak modern toplum yapısı oluşturmak” dedi.



Kursların tamamı ücretsiz


Kasım 2014’te kuruluşu gerçekleştirilen ORMEK, ilk etapta 12 derslikle Altınordu’da ardından 16 derslikle Fatsa ve Ünye şubelerinde eğitimlere başladı. Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen genel eğitim ihtiyacına cevap verebilecek mesleki, sanatsal-örgün ve tamamlayıcı eğitim organizasyonlarının yanı sıra seminerler, konserler, geziler, sergi çalışmaları gibi sosyal etkinlikler de hayata geçiriliyor. ORMEK bünyesinde açılan kursların tamamı ücretsiz verilirken eğitimlerin sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.



500’e yakın alanda kurs


500’e yakın alanda kurs açabilme imkânı olan ORMEK şubelerinde kadın üst kıyafetleri, turistik ve hediyelik eşya, tezhip, hüsn-ü hat, keçe aksesuarları, takı tasarımı, butik çikolata, pastacı çırağı, ev yemekleri,iğne oyası, dantel anglez, filografi, dekoratif ev aksesuarları hazırlama gibi el becerisi gerektiren kursların yanı sıra çocuk eğitimi ve etkinlikleri, okuma-yazma, drama, diksiyon, satranç, resim, iş güvenliği, ilk yardım, Kur’an-ı Kerim,İngilizce, Osmanlıca, Arapça gibi kişisel gelişim kursları da veriliyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:41
  1. sanat
  2. sergi
  3. konser

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