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Ormanya’nın yeni maskotu "Sahra"

Kartepe'deki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'nın son misafiri, yavru deve "Sahra" oldu

07 Nisan 2019 Pazar 10:18
Ormanya’nın yeni maskotu "Sahra"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'nın en son üyesi dünyaya gözlerini yeni açan deve yavrusu oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı 73 türde 871 hayvana ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hayvanlar için tüm gereksinimlerin sağlandığı Ormanda Doğal Yaşam Parkı’nda, saanen keçileri, yaban keçileri, kıl keçileri, yılkı atları, ceylanlar, haflinger atı ve devenin doğumlarıyla 3 ayda toplam 30 yavrunun dünyaya geldiği bildirildi.

-"Sahra' Ormanya’nın yeni maskotu oldu"

Ormanya'nın 73 türde 871 hayvana ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Veteriner hekim kontrolünde gerçekleşen doğum, sağlıklı bir şekilde tamamlandı. Gerçekleşen doğumun ardından yavru ve annesinin sağlık kontrolleri yapıldı. Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın tanıklık ettiği onlarca mucizeden bir tanesi olan yavru deveye 'Sahra' ismi verildi. Sahra ve annesi diğer develerden ayrılarak özel bir alana alındı. Ziyaretçilerin ilk defa deve yavrusu görmesini sağlayan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’ndaki Sahra, ziyaretçilere oldukça sempatik tavırlar sergiliyor. Tam bir oyun meraklısı olan Sahra, bakıcısı ve annesiyle eğlenceli zamanlar geçiriyor. Sergilediği tavırlarla birlikte Ormanya’ya alıştığı görülen 'Sahra' Ormanya’nın yeni maskotu oldu. Önümüzdeki üç ay içerisinde ise Vahşi Yaşam Alanı’nda bulunan Kızıl geyik, Ala geyik, Ceylan, Dağ keçilerinin gebelikleriyle 15 yavrunun daha aileye katılması bekleniyor."

Açıklamada, dünyaya gelen yavruların, Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan karantinaya alındığı ve anneleriyle baş başa kalmalarının sağlandığı belirtilerek, "Anneden beslenmeye alışan yavrular tekrar alanlarına yerleştiriliyor. Kısa bir sürede kendilerini toparlayan yavrular Ormanya’da doğal yaşamlarının tadını çıkarıyor." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 10:18
  1. Kocaeli

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