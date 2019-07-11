Ormanya’da talepler "Whatsapp" üzerinden dinlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret eden vatandaşların talep ve önerilerini iletebilmesi amacıyla "Whatsapp" hattı oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin prestijli projelerinden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Doğal yaşam parkını ziyaret eden vatandaşlar, soru, görüş ve önerilerini “WhatsApp” üzerinden kısa sürede iletebilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan "Whatsapp iletişim hattı" hizmete girdi. Sistemde vatandaşlar dilek ve şikayetlerini, görsel mesajları uygulama aracılığıyla iletebilecek.

Vatandaşların soru, istek ve önerilerini hızlıca çözüme kavuşturmak için oluşturulan "Whatsapp" hattında özellikle Ormanya içerisinde meydana gelebilecek durumlara hızlı müdahale edebilmek amaçlanıyor. Bu uygulama sayesinde, alan içerisinde meydana gelen ve acil durum gerektiren herhangi bir olayın görsel olarak iletilmesi de mümkün kılınacak.