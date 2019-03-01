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Ormanya ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Engelli ve engelli yakınları Gez-Gör Kocaeli turları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya’yı gezdi.

01 Mart 2019 Cuma 12:58
Ormanya ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Engelli ve engelli yakınları Gez-Gör Kocaeli turları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya’yı gezdi.


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Ormanya Doğal Yaşam Parkı özel misafirlerini ağırlıyor. Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen GEZ-GÖR Kocaeli ile engelli ve yakınları Ormanya’da güzel bir gün geçirme fırsatı buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engellilerin ve ailelerinin günlük hayatlarını kolaylaştırmak, toplumsal imkan ve fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla eğitim, istihdam, yasal haklar danışmanlığı, sosyal ve kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler yapıyor. Bu kapsamda engelli bireylere hizmet veren derneklerde kayıtlı üyelere yönelik, şehir içinde günübirlik geziler yapılmaya başlandı.


Ocak ayında başlayan gezi organizasyonları derneklerin yoğun katılımı ile gerçekleşiyor. Bu kapsamda hava şartları dikkate alınarak şehirde engelli bireylere ve ailelerine hizmet veren tüm derneklerin katılımı hedefleniyor. Ormanya Doğal Yaşam Parkı gezilerine Ocak ayından bu güne 247 kişilik katılım sağlandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:58
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