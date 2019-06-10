Ormanlık alanda yangın çıktı, 3 saatte kontrol altına alındı Elazığ’ın Keban ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Elazığ’ın Keban ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçede Keban Baraj Gölü’nün karşı kıyısında Karpit Köyü sınırlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark edenlerin bildirmesi ile bölgeye ekipler gönderildi. Ekiplerin 3 saatlik mücadelesi sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Yangında ormanlık alanda bazı yerlerin zarar gördüğü belirtildi.

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