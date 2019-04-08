Ormanlık alanda mahsur kalan ineği Kuşadası AKUT ekibi kurtardı
Söke’de mahsur kalan bir inek, AKUT Kuşadası ekibinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.08 Nisan 2019 Pazartesi 02:24
Söke’de mahsur kalan bir inek, AKUT Kuşadası ekibinin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Söke’ye bağlı Bağarası Çalışlı Köyü’nde bir inek ormanlık alanda mahsur kaldı. Tüm girişimlere rağmen ineği kurtaramayan köylülerin yardım çağrısına Kuşadası AKUT ekibinden cevap geldi. 8 gönüllüsü ile Kuşadası’ndan Çalışlı Köyü’ne giden AKUT ekipleri, mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti.
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