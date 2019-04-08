Ormanlık alanda mahsur kalan ineği Kuşadası AKUT ekibi kurtardı Söke’de mahsur kalan bir inek, AKUT Kuşadası ekibinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Söke’de mahsur kalan bir inek, AKUT Kuşadası ekibinin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Söke’ye bağlı Bağarası Çalışlı Köyü’nde bir inek ormanlık alanda mahsur kaldı. Tüm girişimlere rağmen ineği kurtaramayan köylülerin yardım çağrısına Kuşadası AKUT ekibinden cevap geldi. 8 gönüllüsü ile Kuşadası’ndan Çalışlı Köyü’ne giden AKUT ekipleri, mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.