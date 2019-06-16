Ormanlık alanda kaçak ağaç kesen şahıs gözaltına alındı Mardin’in Midyat ilçesinde ormanlık alanda kaçak olarak meşe ağacı kesen şahıs gözaltına alındı.

Mardin’in Midyat ilçesinde ormanlık alanda kaçak olarak meşe ağacı kesen şahıs gözaltına alındı.

Midyat ilçesi Çayırlı Mahallesi’nde ormanlık alanda kaçak olarak meşe ağacı tespit edilen H.A., gözaltına alındı. Kaçak kesilen odunlara el konulurken H.A. hakkında tahkikat başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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