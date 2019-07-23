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Ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü

Bilecik’te ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm çam ağacı zarar gördü.

23 Temmuz 2019 Salı 17:36
Ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü

Bilecik’te ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm çam ağacı zarar gördü.


Alınan bilgiye göre, Bilecik’in Söğüt ilçesi Küre sapağı mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüzbelirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı.


Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine 3 arasöz, 1 su tankeri Söğüt Belediyesi’ne ait itfaiye ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm çam ağacı zarar görürken, olayla ilgili inceleme ve araştırmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:36
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