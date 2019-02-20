Ormanlık alanda cesedi bulunan adamın cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı! Antalya'da ormanlık alanda yaşadığı öğrenilen ve cesedi bulunan Bayram Ünal adlı vatandaşın cebinden 2 lira 10 kuruş çıktı.

Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde, 20. Cadde üzerinde bulunan ormanlık alanda dün akşam hayvanlarını gezdiren bir kişi, çalılıkların içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Yatak da bulundu Başında kan izine rastlanan cesedin Bayram Ünal'a (53) ait olduğu belirlendi. Ünal'ın bir süredir ormanlık alanda yaşadığı öğrenilirken, cesedinin bulunduğu yerin yanında ise kendisine ait yatak olduğu görüldü. Bayram Ünal'ın pantolon ceplerinden ise 2 lira 10 kuruş çıktı. Ünal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.

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