Ormanlık alana ilerlemeleri üzerine jandarma harekete geçti! 53 kişi gözaltında
Muğla'da ilçe jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla 53 düzensiz göçmeni ormanlık alana ilerlemeleri üzerine yakaladı.22 Eylül 2018 Cumartesi 14:42
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 53 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Eşen Karakol Komutanlığı ekipleri Fethiye-Kaş yolu, Kumluova Mahallesi yol ayrımında otobüsten inen bir grubun ormanlık alana ilerlediği ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 Somali, 4 İran, 7 Irak, 16 Filistin, 12 Suriye ve 10 Afgan uyruklu kişi yakalandı.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan, göçmenleri yol kenarına bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
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