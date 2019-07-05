Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint keneviri ele geçirildi
İzmir’in Bergama’da ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 512 kök hint keneviri ele geçirildi.05 Temmuz 2019 Cuma 13:14
İzmir’in Bergama’da ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 512 kök hint keneviri ele geçirildi.
Bergama ilçesi Kozak Yukarıbey Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda, Yukarıbey Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Operasyonda, 512 kök hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheliler için araştırma başlatıldığı öğrenildi.
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