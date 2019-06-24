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Ormanlı Belediyesi çocuklara 4 bin parça kıyafet dağıttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ihtiyaç sahibi yaklaşık 800 çocuğa 4 bin parça kıyafet yardımında bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:49
Ormanlı Belediyesi çocuklara 4 bin parça kıyafet dağıttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ihtiyaç sahibi yaklaşık 800 çocuğa 4 bin parça kıyafet yardımında bulundu.


Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, belediye düğün salonunda özel bir firmadan temin edilen kıyafetleri çocuklara dağıttı. Ayakkabı, pantolon, gömlek, tişört, çorap gibi çeşitlerden oluşan 4 bin parça kıyafet Ormanlı Belediyesi Düğün Salonu’nda masalara yerleştirilerek, ihtiyaç sahibi aileler çocuklarına uygun kıyafetleri seçerek aldı. Yeni kıyafetlerini alan çocuklar büyük bir mutluluk yaşarken, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’a teşekkür etti.


Bu yardımı Ramazan Bayramı öncesinde yapmayı planladıklarını ancak yetişmediğini dile getiren Başkan Başol, çocukların yüzlerindeki mutluluğun kendisini daha da mutlu ettiğini söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Başol, “Kdz. Ereğli’deki değerli iş adamlarımızdan Mehmet Kanca’dan biz bu olayı öğrendik ve Kaymakamlık aracılığı ile talepte bulunmamız istendi. Bizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden Kaymakamlığımıza yazılarımızı yazdık. Adı geçen özel firmadan talepte bulunduk. Orada bu organizasyonları takip eden Aynur hanımla irtibata geçtik ve talebimiz olumlu karşılandı. Şu anda burada 4 bin parça giyecek eşyası var. Ormanlı’daki okul müdürlerimize, muhtarlarımız ve belediye meclis üyelerimize durumu anlattık ve bize ihtiyaç sahibi aileleri bildirmelerini istedik. Bu günde gördüğünüz gibi bize gönderilen bu eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz” dedi.


Kırsalda bulunan bir belediye olmaları nedeniyle yapılan bu yardımın çok daha fazla anlam ifade ettiğini belirten Başol, seçim öncesinde söylediği gibi bundan sonra Ormanlı Belediyesi olarak daha fazla insan odaklı sosyal belediyeciliği öne çıkartan icraatlara imza atacaklarını ve bu günde bunun başlangıcını yaptıklarını söyledi. Başol, bu tür organizasyonlara bundan sonra da devam edileceğini belirtirken, bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında emeği geçen Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, giysileri kendilerine veren özel firma yöneticileri,iş adamı Mehmet Kanca, okul yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.


Yardım dağıtımına Ormanlı Merkez İlkokulu Müdürü Ali Candoğan, Ormanlı Ortaokulu Müdürü Metin Yaman ve Sinitli İlkokulu Müdürü Gündüz Akagündüz, belediye meclis üyeleri ve belediye birim amirleri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:49
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