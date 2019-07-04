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Ormanları tehdit eden "küçük" tehlike

Ege'de bu yıl görülen rekor düzeydeki yağış nedeniyle ormanlık alanların çevresinde artan otlar, yangın riski nedeniyle yeşil örtüyü tehdit ediyor- İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol:- "Orman içinde, yakınında, tarım alanları ve yerleşim alanı kenarlarında yağmurlardan dolayı otlanmalar var. Bu otlar bu mevsimlerde kurudu, tamamen yanıcı hale geldi. Bu otlar bilhassa sigara izmaritinden, piknik ateşi gibi insan kaynaklı yangınların ormana ulaşmasında önemli bir faktör"

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:11
Ormanları tehdit eden "küçük" tehlike

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Ege Bölgesi'nde bol yağışlarla büyüyen ve sıcaklıkların artmasıyla kuruyan otlar, izmarit veya piknik ateşinden kolaylıkla tutuşma olasılığı nedeniyle ormanları tehdit ediyor.

Türkiye'de orman yangınları en fazla haziran ve eylül ayları arasında görülüyor. "Orman yangın mevsimi" olarak adlandırılan bu dönemdeki yangınların büyük çoğunluğu insandan kaynaklı çıkıyor.

Atılan izmarit, piknik ateşi, anız ve bahçedeki atık bitkilerin yakılması gibi sebeplerle ormanlık alana uzak yerde çıkan yangınlar, kuru otların etkisiyle ormanlara ulaşabiliyor. Bu yıl yağışla yaygınlaşan otlar, yaz döneminde yangın tehlikesini artırıyor.

- Ege Bölgesi birinci derece riskli

İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumluluk bölgelerindeki İzmir ve Manisa'da 1 milyon hektarın üzerinde orman alanı bulunduğunu, bunun da yaklaşık yüzde 65'inin yanıcı özelliği yüksek kızılçam ağaçlarından oluştuğunu söyledi.

Ege Bölgesi'nin orman yangınında birinci derece risk taşıdığını ifade eden Erol, yaz döneminde tedbirleri sıklaştırdıklarını anlattı.

Erol, çıkabilecek yangına en kısa sürede müdahale edebilecek şekilde organize olduklarını vurgulayarak, "Özellikle temmuz ve ağustos ayları yangınların çok fazla arttığı aylar. Sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkıyor, nem oranı yüzde 20'lerin altına düşüyor, bazı günler rüzgar da etkili olunca risk çok artıyor. Yangın gözetleme kulelerimizde 24 saat görevlilerimiz var. Teknolojiden yararlanıyoruz. Ayrıca dumana hassas kameralarla gözetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi'ne bu yıl bazı aylarda rekor yağış düştüğünü hatırlatan Erol, yağışla büyüyen ve güçlenen otların sıcak yaz aylarında kuruduğuna dikkati çekti.

Birçok insanın küçük boyları nedeniyle önemsemediği otların orman için tehlike arz ettiğini vurgulayan Erol, şöyle konuştu:

"Orman içinde, yakınında, tarım alanları ve yerleşim alanı kenarlarında yağmurlardan dolayı otlanmalar var. Bu otlar bu mevsimlerde kurudu, tamamen yanıcı hale geldi. Bu otlar bilhassa sigara izmaritinden, piknik ateşi gibi insan kaynaklı yangınların ormana ulaşmasında önemli bir faktör. Yangını geliştirici bir fonksiyon icra ediyorlar. Vatandaşlarımızın 'Burası ot, orman yok' diye dikkatsiz davranmaları söz konusu oluyor. Özellikle bu yerlerde izmarit ve piknik ateşi konusunda dikkatli olmaları lazım."

Erol, orman yangını riskinin en yüksek olduğu aylarda vatandaşlardan daha dikkatli olmasını beklediklerini kaydetti.

- 64 yandına müdahale edildi

Orman yangınlarına hızla müdahale ettiklerini anlatan Erol, "Bölgedeki 5 helikopterle yangın bölgesine kısa sürede ulaşıyoruz. Müdahalemizi güçlü şekilde yaparak yangın henüz küçükken büyümeden kontrol altına alıyoruz. Son günlerdeki çıkan yangınlarda bunu gördük. Yerleşim yerine yakın olduğu için risk oluşturan yangınları 3-5 hektar gibi küçük alanlarda yakalayıp söndürdük." diye konuştu.

Erol, bu yıl temmuz ayı başı itibarıyla 64 orman yangınına müdahale ettiklerini, bu yangınlarda 78 hektar alanın zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:11
  1. Orman
  2. ot
  3. Yangın

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