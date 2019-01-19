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Fikret Orman'dan Galatasaray'a olay gönderme!

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Biz 2012'de Beşiktaş'ı aldık ve kimsenin kapısını çalmadan, bileklik satmadan buralara geldik" diyerek Galatasaray'a gönderme yaptı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 15:21
Fikret Orman'dan Galatasaray'a olay gönderme!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldi ve gündeme dair çarpıcı dair açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"2012'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarısı kadar bir gelirimiz vardı. İki rakibimizin stadyumu vardı, bizim yoktu. Mağaza sayısı rakiplerimizin 4'te 1'i durumdaydı, zarar ediyordu. Adım atsan ürün yoktu. Sponsorluk gelirlerimiz, marka değerimiz aynı şekildeydi. İki rakibimizin iki misline yakın borcu vardı. 330 milyon Dolar kadardı. O süreçte Beşiktaş'ı aldık ve kimsenin kapısını çalmadan, kampanya yapmadan, bileklik satalım, saat satalım demeden geldik. Hiçbir şirkete, hiçbir zengin Beşiktaşlı'ya gidip kapı çalmadık. Gururumuzu, vakurluğumuzu bırakmadan mücadele ettik.

"Beşiktaş'ta gizli kapaklı iş olmaz"

Görevdeyken hiçbir icraatı olmayan insanlar bizleri eleştiriyor. Beşiktaş halka açık bir şirket. Birçok kurum ve kuruluş tarafından denetleniyor. Yüzde 25 menajer komisyonu ödenirken kimse konuşmuyordu. Biz bu rakamı 7-8'e indirdik ama şimdi konuşuluyor. Benim şevkimi kıramazlar. Camianın desteği benimle oldukça şevkim kırılmaz. Beşiktaş'ta gizli kapaklı iş olmaz. Moralimizi bozmaya çalışıyorlar."

Galatasaray bileklik satmıştı

Bilindiği üzere Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek döneminde 'Tek Bilek Tek Yürek' kampanyasıyla bileklik satışı gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 15:21
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Ankara
  5. Galata
  6. Fikret Orman

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