Fikret Orman'dan belediye başkanlığı açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Başkan Fikret Orman'ın Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı düşündüğü ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddialarına yanıt geldi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı hakkında görüşme yaptığı iddiasına siyah beyazlı kulüpten yanıt geldi.

İşte siyah beyazlı kulübün açıklaması:

Türkiye Gazetesi’nde bugün yer alan Başkanımız Fikret Orman’ın Beşiktaş Belediye Başkan adaylığına sıcak baktığı ve konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. Daha önce de benzer haberler üzerine kulübümüz tarafından yapılan resmi açıklamada belirttiğimiz gibi; Başkanımızın haberde geçtiği gibi bir düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır.

Kamuoyunun ve büyük Beşiktaş taraftarının bundan sonra da çıkabilecek bu tür gerçek dışı iddia, haber ve yazılara inanmamasını rica ederiz.

Saygılarımızla,