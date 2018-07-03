THY - İmaj
0553 313 94 23

Ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı

Gümüşova ilçesinde, orman kesim işi yapan işçiler arasında kestikleri ağaçlardan artan odunları paylaşmakta anlaşmazlık yaşandı.

03 Temmuz 2018 Salı 10:09
Ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı

Olay akşam saatlerinde Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinden ağaç kesim işi için Gümüşova Yeşilyayla Köyü'ne gelen 9 kişi arasında kesilen ağaçlardan arta kalan odunların paylaşılması konusunda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte orman kesim işçilerinden Olcay Bak (45), yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Küt olay yerinde yaşamını yitirirken, Yalçın Acıbal, Furkan Demiray ve Erol Demiray ise yaralandı. Şüpheli Olcay Bak olayın ardından kaçtı.

İhbar üzerine çok sayıda 112 Acil ve jandarma ekipleri bölgeye gitti. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, cinayet zanlısı Olcay Bak’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

 ARKADAŞLARINI YEMEK YERKEN VURDU

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Köyü'nde 3 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olay sırasında orman işçilerinin kaldığı kulübenin yanında yaptıkları çardakta yemek yedikleri, Olcay Bak'ın otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak arkadaşlarına ateş ettiği belirtildi. Olaydan sonra kaçan Bak'ın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:09
  1. Düzce
  2. Sakarya
  3. düzce
  4. gümüşova
  5. orman
  6. kavga
  7. yaralı
  8. ölü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHL öğrencileri burslu kalacak
    1. İHL öğrencileri burslu kalacak
    2. Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz..
    3. Kuran'ı Kerim davasında flaş karar!
    4. Kalp krizi kesinleşti
    5. Petrol için 4 ile izin çıktı
    6. AK Parti'den 'Alaattin Çakıcı'..
    7. Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a mektup:..
    8. İstanbul lise taban puanları 2018..
    9. Fenerbahçe'den 3 Temmuz kumpasıyla..
    10. TBMM'de özel düzenleme! Deniz Baykal...
    11. Kilo vermek için kahvaltıda neler..
    12. Bursa'da silah tacirlerine şafak vakti..
    13. AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    14. Maganda kurşunu genç mühendisi..
    15. Adana'da çöp kutusunun kapağını..
    16. Enflasyon açıklanınca dolar hareketlendi
    17. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    18. Beyaz ekmek zararlı mıdır?
    19. Erdoğan kazanınca itirafçılar sıraya..
    20. Memur emeklisi Temmuz 2018'de ne kadar..
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!